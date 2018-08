Tijdens crisis vertrokken personeel in bouw keert niet terug

De omzet in de bouwsector groeide volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het afgelopen kwartaal met 15 procent. Goed nieuws voor de sector, maar bouwbedrijven kampen met de grootste personeelstekorten in jaren en veel werknemers die tijdens de crisis vertrokken keren niet terug.

Volgens de nieuwe cijfers is maar zo'n 15 procent van de bouwvakkers weer aan het werk gegaan in de bouw sinds het weer goed gaat. Van de 230.000 mensen die vertrokken sinds de crisis van 2008, keerden er maar 36.000 terug. Veel mensen vonden werk in een andere bedrijfstak. Een ander deel is met pensioen of is intussen overleden.

Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 16.300 vacatures open, het hoogste aantal in een kleine tien jaar. Tegelijkertijd blijft het aantal nieuwe bouwprojecten oplopen. Het afgelopen kwartaal werd er voor bijna 4,4 miljard euro aan bouwvergunningen afgegeven, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.