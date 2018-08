Fortnite-streamers zetten Twitch compleet op z'n kop

Dat het spel Fortnite het livestreamen een flinke boost heeft gegeven, verbaast hem helemaal niet. "Fortnite is een spel dat jong en oud aanspreekt." Volgens Roy kun je het spel snel leren, maar is het moeilijk om er heel goed in te worden. Dat het spel gratis is, speelt ook mee. "Het is gewoon een kwestie van downloaden. Zo simpel is het bij mij ook begonnen", zegt hij. Daarnaast spelen bekende mensen als Boef, Drake en Lewis Hamilton het ook. "Daardoor wordt het steeds populairder."

Streamers kunnen goed geld verdienen als ze genoeg kijkers hebben. Mensen kunnen zich betaald abonneren op een kanaal of donaties doen. Zo harkt de bekendste streamer Ninja bijna een half miljoen dollar per maand binnen. Dat zorgt er volgens Glas voor dat de streamers op Twitch origineel blijven. "Ze proberen zo creatief, interessant en grappig mogelijk te zijn." Streamers hoeven dus lang niet altijd de beste gamers te zijn, zolang het maar leuk is om naar ze te kijken.

Hij stelt vast dat de livestreamers echt wat hebben veranderd in de gamewereld. Spelontwikkelaars houden er nu zelfs rekening mee dat de speler in het beeldscherm te zien moet zijn.