Grote klappen voor Trump, maar voor zijn baan hoeft hij niet te vrezen

Zo'n afzettingsprocedure is gezien de plaats waar het zich afspeelt vooral een politiek proces. "We hebben het hier over een Congres dat volledig in handen is van de Republikeinen, de partij van Trump", zegt Zwart. "Die beginnen geen procedure zolang er geen overduidelijke overtredingen van de wet keihard zijn aangetoond."

Maar mogelijk hebben de Republikeinen het niet veel langer voor het zeggen in het Congres. Politiek analisten verwachten dat de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in november een aanzienlijke kans maken op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Dan zouden ze dus president Trump in staat van beschuldiging kunnen stellen.

De Senaat daarentegen is een ander verhaal. "Daar ziet het er een stuk minder rooskleurig uit voor de Democraten", legt Wouter Zwart uit. "Bovendien is voor het veroordelen van een president een tweederdemeerderheid nodig. Zo'n monsteroverwinning voor de Democraten is onmogelijk."

Zelfs als ze op 6 november alle zetels pakken die ze kunnen winnen, blijven ze op 57 zetels steken. En dat zijn er tien te weinig.