Vermiste Nsimire (14) uit Den Haag is terecht

Het vermiste 14-jarige meisje Nsimire Massembo uit Den Haag is terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen. Waar ze is geweest, is niet bekendgemaakt.

Nsimire was sinds 27 juli vermist. Agenten vonden haar vandaag na een tip in Den Haag. Ze is meegenomen naar het bureau, waar wordt gekeken hoe het met haar gaat en wat zij nodig heeft, schrijft Omroep West.

Nsimire werd op zaterdag 28 juli voor het laatst gezien. Sindsdien ontbrak van haar ieder spoor. Haar telefoon was op 2 en 4 augustus nog actief in de buurt van het Newtonplein in Den Haag. Ook werd vastgesteld dat de ov-chipkaart van Nsimire op zondag 29 juli nog gebruikt was.