Kindergeneeskunde en verloskunde definitief weg uit Stadskanaal en Hoogeveen

De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan definitief dicht. Zwangeren en zieke kinderen worden door de Treant Zorggroep doorverwezen naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

De afdelingen van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sluiten op 13 september. Die van het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen volgen op 15 oktober.

Aanleiding voor het besluit is een tekort aan kinderartsen. "We staan met onze rug tegen de muur. Patiƫntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen", zegt bestuursvoorzitter Carla van der Wiel van Treant.

De Treant Zorggroep kondigde dit besluit al in mei aan. De ondernemingsraad, de cliƫntenraad en de raad van toezicht moesten hun goedkeuring toen nog geven, schrijft RTV Noord.

Gemeenten, huisartsen en verloskundigen en Kamerleden tekenden tevergeefs protest aan. Ze vrezen voor de veiligheid van vrouwen en kinderen nu zwangere vrouwen langer moeten rijden voor ze bij een ziekenhuis zijn waar ze moeten bevallen.