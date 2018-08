Afgewezen asielzoekers Hongarije worden 'uitgehongerd' zodat ze terugkeren

Human Rights Watch stelt dat Hongarije mensenrechtenverdragen heeft ondertekend die het verbieden om mensen in hechtenis op een inhumane en vernederende manier te behandelen. Volgens de mensenrechtenorganisatie moet het land hun daarom voorzien van voedsel, water, hygiëne en noodzakelijke medische zorg.

Het Helsinki Comité zal ook in nieuwe gevallen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vragen in te grijpen, maar structureel verandert daar niets door. "Hoewel het absoluut helder is dat het Hof deze beslissing iedere keer zal nemen, wordt voedsel mensen toch ontzegd", zegt Lederer. Over een Afghaanse vrouw die gisteren de hele dag niet heeft gegeten, moet de beslissing nog worden genomen.