MeToo-activiste Argento trekt zich terug als samensteller festival Utrecht

Asia Argento heeft zich teruggetrokken als samensteller van het Utrechtse festival Le Guess Who, schrijft RTV Utrecht. De Italiaanse actrice is in opspraak geraakt door een misbruikschandaal in 2013. Zij wordt ervan beschuldigd dat ze een 17-jarige acteur heeft gedwongen tot seks.

Argento kwam vorig jaar juist zelf in de media als een van de voorvechters van de #MeToo-beweging, tegen misbruik en seksuele intimidatie. Zij kaartte de ongewenste intimiteiten van Harvey Weinstein aan.

De door Argento uitgezochte artiesten blijven gewoon op het programma, schrijft het festival in een statement op de website. "Le Guess Who ondersteunt haar beslissing, omdat wij het onze verantwoordelijkheid vinden om de belangen en integriteit van alle artiesten die bij onze organisatie zijn betrokken, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. We streven ernaar dit met gevoeligheid en respect te doen."

Het kunst- en muziekfestival Le Guess Who vindt in november plaats op twintig plekken in de stad Utrecht.