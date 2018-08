Jos Brech was 'een eenling' en kon 'niet omgaan met kinderen'

Ook zijn collega en vriend Erik van 't Padje, die de afgelopen maanden intensief naar Brech op zoek was, is geschrokken. "Ik kende Jos alleen als een zeer toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als een mogelijke dader in deze zaak", schrijft hij op Facebook. "Ik heb me, net als velen van jullie, ingezet om een vermiste vriend te vinden. Het doet me enorm veel pijn dat deze 'vriend' blijkbaar een gruwelijk geheim met zich meedraagt, een geheim waar ik op geen enkele wijze bij betrokken had willen zijn."

Van 't Padje hoopt dat Brech zich snel meldt bij de politie. "Ik heb de laatste maanden vaak gewenst dat ik hem nooit had leren kennen, maar zo werkt het in het leven helaas niet. Het enige wat nu nog overblijft is hopen, hopen dat dit zo snel mogelijk tot een oplossing in de zaak leidt en dat deze ellende zo snel mogelijk uit mijn en vooral ook het leven van de ouders van Nicky verdwijnt."

Er is maar een persoon verantwoordelijk in dit verhaal, gaat Van 't Padje verder. "Die persoon is Jos Brech. Ik spreek de hoop uit dat hij nu zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat de ouders van Nicky eindelijk rust en antwoorden krijgen. Ze hebben al 20 jaar gewacht en leven die tijd al in enorme onzekerheid. Daar moet een einde aan komen."

We hebben enkele reacties van betrokkenen op de doorbraak in de zaak rond Nicky Verstappen gevat in video: