Geen politiek onderzoek naar optreden burgemeester en politie in zaak-Willie Dille

Er komt geen politiek onderzoek naar de rol van de burgemeester en de politie in de aanloop naar de zelfmoord van PVV-raadslid Willie Dille. Dat meldt Omroep West. Dille maakte twee weken geleden een einde aan haar leven.

Twee dagen voor haar dood zette ze op Facebook een filmpje waarin ze zei dat ze in maart vorig jaar is ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Eerder had ze dat al gezegd tegen de burgemeester en de politie, maar hoewel ze daartoe meermalen werd uitgenodigd wilde ze geen aangifte doen. Ook wilde ze geen hulp.

'Geen taak voor gemeente'

Het Openbaar Ministerie zei eerder af te zien van een strafrechtelijk onderzoek, omdat er te weinig aanknopingspunten zijn. Een groot deel van de oppositie, waaronder de PVV, het CDA en de PvdA, wilde om die reden een onderzoek naar de rol van de politie en burgemeester Krikke.

Collegepartijen D66 en GroenLinks vinden dat geen taak voor de gemeente, maar voor politie en justitie. De andere coalitiepartijen, Groep de Mos en de VVD, sluiten zich daarbij aan.

De coalitiepartijen vinden dat de PVV aan zet is. Die partij heeft om rust gevraagd en zegt later met een reactie te komen over de rol van de politie en burgemeester Krikke.