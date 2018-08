Nederlander doodgeschoten in Peru

In Miraflores, een voorstad van de Peruaanse hoofdstad Lima, is gisteren een Nederlander van 62 jaar doodgeschoten. De man woonde daar. Volgens de Peruaanse politie is hij het slachtoffer van een afrekening.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat het om een 62-jarige Nederlander gaat, en wil verder alleen kwijt dat een politieonderzoek aan de gang is.

De man werd door het hoofd geschoten toen hij aankwam bij zijn woning. De twee daders gingen er daarna op een motor vandoor.

Burgemeester Munoz van Miraflores zegt op Twitter dat de man heeft vastgezeten in gevangenis Sarita Colonia. Onbekend is op welke grond hij was veroordeeld.

Miraflores ligt aan de kust, op 10 kilometer van Lima. Het stad heeft zich ontwikkeld tot het toeristisch en zakelijk centrum van Peru.