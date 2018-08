Oud-chauffeur drie jaar de cel in voor in brand steken Arrivabussen

Een voormalig buschauffeur die bussen van zijn oud-werkgever Arriva in brand stak, is veroordeeld tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geƫist.

Vorig jaar werd Arriva geteisterd door een serie branden. Op 16 september werd bij een remise in Tilburg een bus in brand gezet, waardoor ook vier andere bussen in vlammen opgingen.

Later was er brand in het kantoor en een container. In november werd een bus gestolen en daarna in brand gestoken. De rechtbank vindt bewezen dat de 29-jarige Berry van D. de branden in de bussen en het kantoorpand heeft aangestoken. Arriva stuurde de man uit Breda in 2016 na een aantal incidenten de laan uit.

Herkend aan zijn loopje

Van D. werd in februari aangehouden na een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. Zijn tante en drie collega's herkenden hem aan zijn loopje.

Arriva wilde ook 200.000 euro schadevergoeding van de Tilburger, maar dat moet het bedrijf van de rechter voor een andere rechtbank uitvechten.

De voormalig chauffeur heeft altijd ontkend. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig, meldt Omroep Brabant.