Bemmel vol ongeloof na aanslag op gemeentehuis

Het is vanzelfsprekend het gesprek van de dag in Bemmel: de aanslag op het gemeentehuis. Afgelopen nacht boorde een auto met twee gasflessen zich in het pand van de gemeente Lingewaard, waar Bemmel onder valt. Een van de twee gasflessen ontplofte.

De brandweer werd gewaarschuwd door het automatisch brandalarm, dat rond 02.00 uur afging. Het vuur was snel geblust; in de buurt van de auto werd het lichaam van de bestuurder gevonden.

"Volslagen onverwacht", reageert een man die de schade komt bekijken. "Dat hier zoiets gebeurt. Bemmel staat weer op de kaart. Het had niet mogen gebeuren."

Alle afspraken vervallen

In het gemeentehuis is vooral de publieksbalie flink beschadigd. Een groot probleem is dat alle internetverbindingen zijn uitgevallen, waardoor de gemeente volgens Omroep Gelderland vrijwel onbereikbaar is.

Het gemeentehuis blijft vandaag dicht en alle afspraken zijn vervallen. Inwoners moeten zich voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs melden in kasteel De Kinkelenburg.

Geen dreigingen

Verder zijn er vooral veel vragen. Het motief voor de aanslag en de identiteit van de bestuurder zijn nog onbekend. De politie heeft wel een vermoeden wie het slachtoffer is, maar honderd procent zekerheid is er nog niet. Bij het gemeentehuis is vanochtend onderzoek gedaan met een drone.

Bij mij waren geen dreigingen bekend", zei burgemeester Schuurmans vanochtend. "Burgers zijn wel eens ontevreden, maar dit was niet te verwachten. Dit zijn dingen die je niet verwacht in deze lieflijke en rustige gemeente."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat de gemeente Lingewaard op alle steun kan rekenen. "Ik wil hardop gezegd hebben dat ik voor ze sta en achter ze sta."