Duitse politie pakt Rus op voor voorbereiden aanslag

In Berlijn is een Rus opgepakt die een bomaanslag zou hebben willen plegen. Het Duitse Openbaar Ministerie noemt de 31-jarige man een radicale islamist. Bij zijn aanhouding werd een antiterreureenheid ingezet.

Het OM kwam hem op het spoor dankzij informatie uit Frankrijk. Daar werden in april vorig jaar twee mannen opgepakt, eveneens op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Een van hen, Clément B., had bij zijn aanhouding in Marseille meerdere vuurwapens en drie kilo van de explosieve stof TATP in zijn bezit. Bij het onderzoek stuitte de Franse politie op de Rus in Berlijn.

Onbekend tijdstip, onbekende plaats

Deze Magomed-Ali C. zou in 2016 "een aanzienlijke hoeveelheid" TATP in zijn woning hebben bewaard. Daarmee zou hij met deze B., die op dat moment in Berlijn woonde, een bom hebben willen maken. Die zou op een nog onbekend tijdstip en een nog onbekende plaats in Duitsland tot ontploffing moeten worden gebracht.

Het OM zegt dat de plannen op 26 oktober 2016 door een "preventieve maatregel" van de politie zijn doorkruist. Waaruit die maatregel bestond, is niet bekend. Zeker is dat de twee daarna uiteengingen. Clément B. reisde naar Frankrijk, waar hij in april vorig jaar werd opgepakt. Magomed-Ali C. bleef in Berlijn.

Het OM hoopt te achterhalen waar de explosieve stof gebleven is die in april 2016 in C.'s Berlijnse woning zou hebben gelegen. De woning is doorzocht, maar wat dat heeft opgeleverd, is niet bekend.