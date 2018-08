Australische premier vecht voor zijn politieke leven

Leden van de grootste regeringspartij in Australië, de centrum-rechtse Liberale partij, proberen een nieuwe stemming af te dwingen over de positie van premier Malcolm Turnbull. De krant The Australian Daily meldt dat partijleden met dat doel een petitie laten rondgaan.

Gisteren overleefde Turnbull ternauwernood een vertrouwensstemming in de partij.

De uitslag van de stemming was 48-35 in het voordeel van Turnbull. Pijnlijk voor de premier was dat van de negen ministers er zeven tegen hem stemden. De revolte tegen de premier wordt geleid door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton, die in veel opzichten conservatiever is dan Turnbull.

Turnbull raakt steeds verder in het nauw. Hij trok vandaag zijn plan in om de vennootschapsbelasting te verlagen van 30 naar 25 procent. Dat was de kern van zijn belastingbeleid, maar de maatregel is onpopulair omdat de bedrijven veel winst maken terwijl de loonontwikkeling achterblijft.

Loyaal

Gisteren trok Turnbull ook al het voorstel om maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te verlagen, om in de pas te lopen met het klimaatakkoord van Parijs. Met de intrekking van dat voorstel wil hij zijn conservatieve achterban tegemoetkomen.

De ministers die tegen Turnbull stemden, hebben hun ontslag aangeboden, maar de premier weigerde dat aan te nemen. De premier zegt dat hij van alle zeven de verzekering heeft gekregen dat ze loyaal aan hem zijn. De oppositie wil van alle zeven ministers weten of dat inderdaad het geval is.

Een rechtstreekse aanval op een zittende premier door een partijgenoot is geen zeldzaamheid in de Australische politiek. Turnbull zelf is ook op de manier aan de macht gekomen.