20 VodafoneZiggo-gebruikers testen supersnelinternet over de kabel

In de Utrechtse wijk Oog in Al start volgende week een proef met supersnel internet via de coaxkabel. 20 huishoudens en bedrijven met een VodafoneZiggo-abonnement kunnen dankzij een nieuwe techniek downloaden met een snelheid tot 5 gigabit per seconde.

Nu is de downloadsnelheid voor priv├ęgebruikers maximaal 400 megabit per seconde en voor zakelijk gebruik 500 megabit. Uploaden kan straks met 1 gigabit per seconde.

Het datagebruik groeit elk jaar zo'n 40 tot 50 procent. VodafoneZiggo denkt dat die groei doorzet en wil zijn infrastructuur daarop voorbereiden.

Het bedrijf wil vanaf 2020 in heel Nederland overschakelen op de nieuwe techniek. Dat is goed nieuws voor internetgebruikers in de Randstad. Vooral in de steden liggen relatief weinig glasvezelkabels. Met glasvezel is nu al supersnel internet mogelijk.