Jumbo neemt receptenplatform Smulweb over en breidt uit naar België

Supermarktconcern Jumbo neemt Smulweb over, een receptenplatform dat maandelijks drie miljoen unieke bezoekers trekt. Smulweb wordt onderdeel van de website en de app van Jumbo. Deze maand nog moet de overname worden afgerond. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Ook zijn volgens de supermarktketen de eerste contracten ondertekend voor nieuwe supermarktlocaties in België. Volgens Jumbo zullen de eerste winkels in België in de loop van 2019 hun deuren openen. Bovendien wordt de Belgische markt verder in kaart gebracht. Concurrent Albert Heijn is al langer actief bij onze zuiderburen.

Groei marktaandeel

In Nederland komt het marktaandeel van Jumbo inmiddels uit op 19,5 procent en een verdere groei wordt verwacht door uitbreiding met de eerder dit jaar overgenomen Emté winkels. Marktleider Albert Heijn heeft ongeveer 35 procent van de markt in handen.

Jumbo boekte de eerste helft van dit jaar een omzet van 3,9 miljard euro, 4 procent meer dan een jaar eerder. Bij restaurantketen La Place, ook van Jumbo, was zelfs sprake van een omzetgroei met 30 procent tot 78,5 miljoen euro.

Het aantal restaurants groeide in de eerste helft van dit jaar tot 98, waarvan veertien buiten Nederland. La Place opende de afgelopen maanden onder meer nieuwe restaurants in Frankrijk en Zwitserland.