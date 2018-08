Wekdienst 22/8: baanwielrenner valt werelduurrecord aan, satelliet Aeolus de ruimte in

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Baanwielrenner Dion Beukeboom gaat een aanval doen op het werelduurrecord. Dat staat sinds 7 juni 2015 op naam van Bradley Wiggins, die op de wielerbaan van Londen tot een afstand van 54.526 kilometer kwam in een uur. Beukeboom doet zijn poging in Mexico.

Het Forever Young Festival gaat van start in Almere. Het evenement is speciaal voor ouderen bedacht, tegen eenzaamheid en 'omdat het leven na je 65e niet ophoudt'.

In Frans-Guyana wordt (waarschijnlijk) een revolutionaire Europese weersatelliet gelanceerd: Aeolus. Er is jaren aan gewerkt, ook door Nederlanders. De raket zou eigenlijk gisteren de ruimte ingaan, maar dat ging ironisch genoeg niet door vanwege het slechte weer.

Wat heb je gemist?

In het Gelderse Bemmel is een auto ingereden op het gemeentehuis van Lingewaard. De bestuurder is overleden. Een gasfles in de auto ontplofte en de hal van het gemeentehuis is verwoest.