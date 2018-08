In Bemmel in Gelderland is een auto het gemeentehuis van Lingewaard ingereden. Bij de brand die daarna ontstond is de hal van de receptie van het gemeentehuis verwoest.

De auto reed het gebouw binnen bij de achteringang. De brand is inmiddels onder controle en het gebouw wordt geventileerd. Volgens de brandweer kan het gemeentehuis vanochtend niet opengaan.

Volgens de brandweer is nog niet duidelijk of de brand spontaan ontstond nadat de auto het gebouw inreed of dat het vuur is aangestoken.