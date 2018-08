Venezuela getroffen door zware aardbeving

Venezuela is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3. Het epicentrum lag vlakbij de kustplaats Yaguaraparo in het noordoosten van het land.

Volgens de eerste berichten vluchtten mensen in paniek uit gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er gewonden of doden zijn gevallen.

In de hoofdstad Caracas lijken de gevolgen mee te vallen. De beving werd daar wel gevoeld, maar een brandweercommandant zegt tegen persbureau AP dat er geen grote beschadigingen zijn en dat er geen gewonden zijn gemeld.