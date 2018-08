ProRail: treinverkeer rond Amsterdam langzaam weer opgestart

De grote storing die het treinverkeer rondom Amsterdam plat heeft gelegd is opgelost, meldt ProRail. Het treinverkeer kan weer langzaam worden opgestart. Waarschijnlijk zal het nog de hele avond duren voor de treinen weer volgens dienstregeling rijden.

Door de storing reden er geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving. Volgens spoorbeheerder ProRail kampte de verkeersleidingspost met een storing in de systemen waarmee de seinen en wissels worden bediend.

De NS raadt reizigers voorlopig nog aan om hun treinreis in de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te zoeken.

Stations vol

De NS zet op Amsterdam Centraal geen bussen in omdat er te veel reizigers op het station zijn om die met bussen te kunnen afvoeren. De woordvoerder raadt iedereen die nog met de trein ergens naar toe wil aan om dat uit te stellen. "Als je nu weg wil, ga niet naar het station want er rijden voorlopig echt geen treinen." Hij raadt gestrande reizigers aan alternatief vervoer te zoeken, familie of vrienden te bellen of via de hashtag treinpoolen een lift te zoeken.

Omdat er geen treinen reden, raakten de perrons op Amsterdamse stations vol. Station Zuid is vanwege de drukte afgesloten, meldt AT5. Ook op Schiphol is het nog heel erg druk, maar de situatie is beheersbaar, zegt een woordvoerder.