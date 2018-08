Zweeds gevechtsvliegtuig stort neer na botsing met zwerm vogels

In het zuiden van Zweden is een Gripen-straaljager van het leger neergestort. De piloot heeft zich met de schietstoel in veiligheid gebracht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

Het toestel vloog vrij laag toen het in botsing kwam met een zwerm grote vogels. Daarna kreeg de piloot problemen met de besturing van het vliegtuig. Het lukte hem niet om terug te keren naar het vliegveld van Ronneby en hij besloot zijn schietstoel te gebruiken.

Het toestel stortte met een harde klap neer in de buurt van het vliegveld waarna brand ontstond. Omwonenden kregen het advies uit de buurt te blijven omdat de rook die bij de brand vrijkwam giftig was.