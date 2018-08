Maarten van der Weijden dag na opgave: 'Ik kan weer lopen en staan'

Van der Weijden heeft er geen problemen mee dat hij moest opgeven. "Ik heb nog geen moment wrok gevoeld dat ik het niet gehaald heb. Wat ik wilde, is uitgekomen. Het zwemmen was puur een middel om de kankerpatiënten te helpen. Dat het anders is gelopen dan we hadden gepland, het zij zo."

De langeafstandszwemmer is ontzettend blij en trots dat hij met zijn actie ruim 2,5 miljoen euro heeft opgehaald. "Dat is een waanzinnig bedrag, wie had dat gedacht."

Het geld wordt door KWF Kankerbestrijding verdeeld over elf onderzoeken, die zijn uitgezocht door patiëntenverenigingen. "Onderzoeken dus die kankerpatiënten belangrijk vinden. Elke euro gaat naar onderzoek, er blijft niets aan de strijkstok hangen."

En die 2,5 miljoen euro? Dat wordt vast nog meer, verwacht Van der Weijden. Vanavond wordt in het programma Laat op Eén een nieuwe tussenstand bekendgemaakt.