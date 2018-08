Voor het eerst alcoholcontrole op Bonaire: 16 procent te veel gedronken

Op Bonaire is voor het eerst een alcoholcontrole gehouden in het verkeer. Het leverde meteen een grote groep overtreders op, zo'n 16 procent had te veel gedronken. Van de 177 gecontroleerde bestuurders hadden 24 een te hoog alcoholpromillage en 4 waren zelfs te dronken om te blazen. Allen kregen een boete.

"Het is hier eerder regel dan uitzondering dat mensen met een slok op achter het stuur stappen", zegt correspondent Dick Drayer in EenVandaag op NPO Radio 1. "De alcoholwetgeving dateert uit 1957, toen er nog geen blaastest bestond en men nog niet van promillages had gehoord. In de wet staat alleen dat je niet onder invloed mag rijden, maar over promillages is niets vastgelegd."

Het enige middel waarover de politie beschikt is de ouderwetse 'dronkemanstest': 10 meter lopen over een rechte lijn. Bestuurders bij wie het vermoeden bestaat dat ze te dronken zijn om te rijden, moeten mee naar het bureau voor zo'n test. Bij de controle van afgelopen nacht moesten vier personen mee naar het bureau.

Bijzondere gemeente

In 2010 kreeg Bonaire de status van bijzondere gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien bestaat de wens om de wet- en regelgeving van het eiland voor een groot deel aan te passen aan de Nederlandse.

Het gebrek aan controles op de weg leidt tot veel beschonken bestuurders en dus ongelukken. Politie en justitie zijn vooruitlopend op een wetswijziging alvast begonnen met controles volgens de Nederlandse normering om zo een signaal af te geven.