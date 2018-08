Huisbezoek politie onrechtmatig, man vrijgesproken van drugs- en wapenbezit

Een 50-jarige man uit Nuenen is door de rechtbank vrijgesproken van het bezit van grote hoeveelheden drugs en twee illegale wapens. Het bezoek dat de politie aan het huis van de man bracht toen de agenten de vondst deden, blijkt onrechtmatig.

In december 2016 ging de politie naar de woning van de man, nadat deze kort daarvoor was weggereden toen de politie hem wilde aanhouden. De man reed in een auto zonder geldige apk. Voor de woning van de man vroegen de agenten hem om zijn legitimatiebewijs. Toen hij de woning binnenging om dat te halen, wilden de agenten met hem mee naar binnen lopen.

De man zei daarop dat niemand zijn woning in mocht gaan. Toen de agenten zeiden dat ze hem zouden aanhouden als zij niet mee de woning in mochten, liet de man hen toch binnen. In de woning troffen de agenten ruim 96 kilo hennep en 7 kilo hasj aan. Ook vonden ze een stroomstootwapen en een vuurwapen met munitie.

Geen machtiging

In het proces-verbaal verklaarden de agenten dat ze toestemming hadden gekregen van de man om de woning te betreden. Bij de behandeling van de strafzaak, twee weken geleden, sprak de advocaat van de man dit tegen. De rechtbank oordeelt nu dat de politieagenten inderdaad onrechtmatig de woning betraden en dat de drugs en wapens niet als bewijs kunnen worden gebruikt.

De agenten hadden geen schriftelijke machtiging voor een huiszoeking. De toestemming die de man uiteindelijk verleende, kwam tot stand nadat de agenten hadden gezegd de man anders te zullen aanhouden. Daarmee werd de man volgens de rechter beperkt in zijn keuzevrijheid. De agenten hebben daarmee het recht op privacy en het huisrecht van de man geschonden.

Ondanks de vrijspraak zijn de drugs en de wapens wel in beslag genomen.