Was het de kwetsbaarheid of slimme marketing die ons zo naar Maarten trok?

Volgens Bink was er een duidelijke toename te zien in betrokkenheid. "Zaterdag was hij bij wijze van spreken nog gewoon een man die baantjes aan het trekken was, dat was nog een vrij normale dag. Toen kwam de nacht. En op zondag werd echt duidelijk hoe bovenmenselijk het was wat hij deed. Laat staan wat hij maandag neerzette."

Dat, in combinatie met veel media-aandacht, zorgde voor een toename in enthousiasme, denkt Bink. "Het is ook een selffulfilling prophecy: wij hebben veel aandacht besteed aan de tocht en toen kwam er nog meer aandacht, waardoor wij er weer meer aandacht aan gingen besteden."

En mensen hebben behoefte aan goed nieuws, zegt Bink. "Een mevrouw zei tegen mij: 'Maarten geeft ons hoop en dat hebben we nodig in deze tijd'."

Dat beaamt Van Lange. "Een land heeft dit soort rituelen nodig, waarbij nationale trots, empathie, strijd en een spanningsboog samen komen. Het zijn nu onzekere tijden voor veel mensen. Alles wat verbinding creëert, wordt belangrijk."