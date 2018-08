Man bekent dat hij meer dan duizend mensen heeft opgelicht

Een 25-jarige man uit Den Bosch heeft bekend dat hij de afgelopen jaren meer dan duizend mensen heeft opgelicht door uit hun naam spullen te bestellen via internet.

De slachtoffers hadden accounts bij webshops en kregen rekeningen van artikelen die ze nooit hadden besteld. Het gaat onder meer om mobiele telefoons, televisies en andere dure elektronische apparaten.

Handlanger haalde spullen op

De hacker liet de bestellingen afleveren bij bezorgpunten door het hele land. Een handlanger haalde de pakketjes daar op. De spullen werden daarna zo snel mogelijk doorverkocht aan tweedehands winkels.

De eerste gedupeerden meldden zich in het najaar van 2017 bij de politie. Toen bleek dat 40 slachtoffers ieder voor ongeveer 1000 euro waren opgelicht. In juli van dit jaar werd de man aangehouden op verdenking van oplichting en computervredebreuk.

In beslag genomen

Bij de aanhouding van de Bosschenaar werden meerdere computers en simkaarten in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zijn slachtoffers zocht onder adverteerders op Marktplaats. Hij benaderde volledig geautomatiseerd soms wel 15.000 tot 20.000 adverteerders per nacht. Wie reageerde werd omgeleid naar een door hem gebouwde phishingsite om zo de bankgegevens aan de slachtoffers te ontfutselen. Daarna werd er geld van de rekening overgeboekt of werden goederen gekocht.

Seksueel getint

Van een van zijn slachtoffers zette de man seksueel getinte beelden op internet, nadat hij haar Dropboxaccount had gehackt en zij weigerde hem te betalen. Volgens Omroep Brabant sluit het cybercrimeteam van de politie niet uit dat de man nog meer Dropboxaccounts heeft gehackt, maar hiervan heeft nog niemand aangifte gedaan.

De man staat in oktober voor de rechter.