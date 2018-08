Bulgarije ontslaat corrupte grenswachten na klachten

Bulgarije heeft drie corrupte grensbewakers ontslagen. Zeven anderen zijn geschorst. Dat schrijft de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken aan PvdA-Europarlementariƫr Kati Piri. Zij stuurde eind vorig jaar een zwartboek naar Bulgarije, vanwege misstanden aan de grens.

Voor veel Turkse Nederlanders is de grensovergang tussen Turkije en Bulgarije een jaarlijks terugkerende hindernis. Wachttijden lopen op tot meer dan 12 uur, grenswachten leggen onterecht boetes op en willen dat die direct contant betaald worden en auto's moeten worden gedesinfecteerd. Om dat alles te ontlopen, rijden mensen soms 200 kilometer om, om via Griekenland terug naar huis te rijden.

In het zwartboek dat Piri opstelde, staan zo'n 200 van dit soort klachten. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken schrijft dat hij niet in alle gevallen kan optreden, vanwege gebrek aan bewijs. Voor een paar klachten is wel bewijs gevonden en daar zijn maatregelen genomen.

Te langzaam

Piri is blij dat er iets gebeurt, maar vindt dat het allemaal veel te langzaam gaat. Dat zei ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Ze wil dat de Nederlandse regering het gesprek met Bulgarije veel harder aangaat.

"Als het Nederlandse vakantiegangers waren die naar Frankrijk gingen, was dit al lang opgelost. Omdat dit alleen Nederlandse Turken raakt, wordt het niet voldoende politiek opgepakt. Premier Rutte zou dit als topprioriteit moeten zien in zijn contacten met de Bulgaarse premier en dat is de afgelopen jaren niet gebeurd", zegt Piri.

Bulgarije belooft haar wel structurele verbetering. Zo zal er een systeem komen waarmee grenswachten constant live kunnen worden gecontroleerd.