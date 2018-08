25 jaar cel voor doodschieten voorbijganger Amsterdam

De rechtbank heeft een celstraf van 25 jaar opgelegd aan Quincy S. voor het doodschieten van een onschuldige passant in Amsterdam in 2015 en het voorbereiden van een liquidatie in Almere. De twee zaken werden samen behandeld.

S. krijgt een lange celstraf omdat hij volgens de rechter bij de moord in Amsterdam op meedogenloze wijze onherstelbaar leed heeft aangericht. Voor de zaak in Almere staat volgens de rechter vast dat hij toen op het punt stond om iemand te vermoorden.

Het OM had levenslang geëist. Die straf krijgt S. niet, omdat die straf volgens de rechtbank bedoeld is voor daders bij wie is gebleken dat een tijdelijke celstraf niet werkt. Zijn strafblad geeft daartoe geen aanleiding, zegt de rechter.

Vanuit de deuropening

De man ging op 13 mei 2015 met een handlanger naar een shishalounge op de De Clercqstraat in Amsterdam-West om een schuld te innen. De man die hij zocht, was toen net weggegaan. Vanuit de deuropening schoot S. richting de straat, waarbij een voorbijganger om het leven kwam. Vanuit de shishalounge werd de schutter zelf ook onder vuur genomen en in zijn buik geraakt.

Tegen de rechter had S. gezegd dat hij met een klein vuurwapen de zaak was binnengegaan en dat hij op zoek was naar degene die moest betalen. Samen met zijn handlanger wilde hij druk op hem uitoefenen, zei S. De politie is nog steeds op zoek naar de handlanger met wie S. in de shishalounge was.

De man stond ook terecht voor een poging om in Almere een Amsterdamse crimineel te liquideren. Hij werd toen van de weg gehaald en was volgens de rechter klaar om iemand te vermoorden. Hij en een medeverdachte hadden een dubbele laag kleding aan en ze hadden de batterijen uit hun telefoon gehaald. Ook hadden ze meerdere verkenningen uitgevoerd.

Tegen de medeverdachte en twee andere handlangers was tien jaar geëist. Welke straf zij krijgen, is nog niet bekend.