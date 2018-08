Omstreden standbeeld omvergetrokken bij universiteit North Carolina

Het beeld van de Confederatiesoldaat was daar neergezet in 1913. De Confederatie ontstond in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) in de zuidelijke staten. Die hadden zich afgescheiden van het noorden omdat ze tegen de afschaffing van slavernij waren. Voor veel mensen staat de Confederatie symbool voor racisme.

In een verklaring noemt de universiteit de actie van de demonstranten "gevaarlijk". "We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt. We onderzoeken het vandalisme en zijn bezig om de omvang van de schade in kaart te brengen." Tegen Amerikaanse media zegt de universiteit dat er binnen het instituut al lange tijd discussie was over het standbeeld, maar dat ze het volgens de wet niet mochten weghalen. Vorig jaar werd ook al gedemonstreerd bij het beeld.

Charlottesville

De laatste jaren is er veel protest vanwege standbeelden en andere symbolen die verwijzen naar de Confederatie. In de stad Charlottesville kwam het tot massale rellen toen de lokale overheid een beeld van Robert E. Lee, een hoge Confederatiemilitair, wilde weghalen. Een vrouw kwam om het leven toen een auto inreed op een demonstratie. De bestuurder had het gemunt op betogers die in het geweer kwamen tegen extreem-rechtse demonstranten.

In South Carolina werd in 2015 na lang debatteren de Confederatievlag weggehaald voor het parlementsgebouw en bij andere overheidsinstellingen. De aanleiding voor de verwijdering was de racistische aanslag in Charleston, waar de blanke Dylann Roof negen Afro-Amerikanen doodschoot in een kerk. De 21-jarige Roof had het gemunt op zwarte Amerikanen en was veel op foto's te zien met de Confederatievlag.