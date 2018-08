Wekdienst 21/8: begin van Offerfeest en uitspraak 'vergismoord'

Wat heb je gemist?

Het aantal gevallen van mazelen is het afgelopen half jaar in Europa sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt met het virus, tegen nog geen 24.000 gevallen in heel 2017.

Het aantal besmettingen in de eerste helft van het jaar overtrof het aantal jaarlijkse besmettingen in elk van de afgelopen tien jaren. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept de Europese landen op om actie te ondernemen.

Ander nieuws uit de nacht: