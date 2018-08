Bloemencorso's komen honderdduizenden dahlia's te kort

In Eelde is er een tekort van ten minste 200.000 dahlia's, meldt RTV Drenthe. "Het komt altijd goed", zegt de voorzitter van de bloemencommissie daar. "Dat zeggen we al jaren en het is waar. Maar hoe het dit jaar goed moet komen? Dat weet ik echt niet."

Ook in Eelde was de droogte spelbreker. "Normaal zitten er wel vier dahlia's aan een knol. Dat redden we nu bij lange na niet. Sommige dahlia's zijn helemaal kapot gegaan door de droogte."

De groepen zullen dan ook moeten zoeken naar andere materialen om geen kale plekken te krijgen op de praalwagens. Bij het corso in Eelde mag vijf procent van de wagen gevuld zijn met iets anders dan dahlia's. Dat wordt een uitdaging. "Er is geen lijsterbes, de vlierbes is al bijna weg en de eikels zijn al lang gevallen. Door de droogte wordt het moeilijk om goede materialen te vinden. Maar ja. Je kent het gezegde. Het komt altijd goed."