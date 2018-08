Aston Martin neemt dé klassieke Bond-auto weer in productie

Als er één auto is die direct met James Bond verbonden is, is het de Aston Martin DB5. Die auto komt nu in beperkte oplage terug op de markt, inclusief gadgets die je uit de filmreeks kent.

De iconische DB5 kwam als eerst voor in de derde Bondfilm, Goldfinger uit 1964. Sean Connery speelt daarin de hoofdrol. Sindsdien was hij in nog zes films rond de Britse spion te zien.