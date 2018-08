België blijft wereldkampioen 'langste periode zonder regering'

Het wereldrecord voor het land dat het langst zonder regering zit, blijft in handen van België. Guinness World Records zegt dat het nieuwe record van Noord-Ierland niet meetelt in de boeken.

Noord-Ierland zit al 581 dagen zonder regering, veertig dagen meer dan het Belgische record uit 2010-2011. Maar de organisatie achter het recordboek zegt dat Noord-Ierland niet in aanmerking komt om titelhouder te worden, omdat de Noord-Ierse regering niet volledig onafhankelijk is en veel wetten in Londen worden gemaakt.

"België zat in die 541 dagen echt zonder missionaire regering", zegt een woordvoerder van Guinness World Records. "Maar Noord-Ierland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. De centrale regering in Londen kan technisch gezien gewoon wetten doorvoeren voor elk onderdeel van het koninkrijk, dus Noord-Ierland is niet helemaal stuurloos."