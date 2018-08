Plotselinge overstroming in Italiaanse kloof kost acht wandelaars het leven

Door hevige regenval zijn in de Zuid-Italiaanse regio Calabriƫ acht wandelaars omgekomen. Ze bevonden zich in de kloof van Raganello, waar een rivier door de regenval plots overstroomde.

De wandelaars werden door de sterke stroming meegesleurd. De slachtoffers zouden vier mannen en vier vrouwen zijn. Twaalf anderen, onder wie een tienjarige jongen, zijn in veiligheid gebracht.

Het zal waarschijnlijk nog uren duren voordat de precieze gevolgen van de plotse overstroming bekend zijn. "Het probleem is nu dat we niet weten hoeveel mensen er zijn meegetrokken", zegt Carlo Tansi, het hoofd van de hulpverleners in de regio. Er zouden minstens drie groepen wandelaars in de kloof zijn.

De kloof van Raganello is dertien kilometer lang. In het betrokken deel is de kloof erg nauw en hoog, zegt Tansi. "Het is daar maar een paar meter breed."