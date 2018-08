Verdachte moord op Caroline van Toledo komt voorlopig vrij

De man die al een jaar vastzit voor de moord op Caroline van Toledo in 2005, komt voorlopig vrij. Hij krijgt een enkelband om en mag het proces thuis afwachten.

Caroline van Toledo (35) werd begin september 2005 om het leven gebracht. Ze werd gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto in een natuurgebied in de buurt van Rotterdam. Ook in haar woning in Oostvoorne was brand gesticht.

Dna en verklaringen

De verdachte werd in 2007 gearresteerd voor de moord. Een jaar later werd hij vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Vorig jaar kwam hij opnieuw vast te zitten na nieuw onderzoek.

Volgens het Openbaar Ministerie zat zijn dna op het materiaal waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Ook verklaarden twee getuigen dat de verdachte de moord tegenover hen had opgebiecht.

Zaak laat op zich wachten

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen zwaar, maar de man mag toch zijn proces thuis afwachten. De rechter wees er onder meer op dat het nog lang zal duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

De verdachte reageerde opgelucht toen hij het besluit hoorde. Volgens RTV Rijnmond gaat hij voorlopig bij zijn ex-vriendin in Brielle wonen. Behalve dat hij een enkelband krijgt, moet hij zich ook aan allerlei voorwaarden houden

Coldcase

De politie denkt dat er ook een tweede dader betrokken is geweest bij de moord op Caroline van Toledo. De hoofdofficier van justitie loofde eerder een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die de zaak definitief oplost.

De moord op Caroline van Toledo was ook één van de 52 zaken die op de coldcasekalender van 2017 stond. De kalender heeft volgens het OM niet bijgedragen aan het onderzoek.