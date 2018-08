Jongen (7) overleden na aanval van koe

Een jongetje van 7 is vanmiddag om het leven gekomen nadat hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping in de buurt van buurtschap Mariekerke op Walcheren.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Zeeland dat niet duidelijk is waarom de koe de jongen aanviel. "Het onderzoek is op dit moment in volle gang."

De politie kreeg de melding rond 17.30 uur binnen. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, maar het jongetje kon niet meer gered worden. Omstanders die het hebben zien gebeuren, worden opgevangen door slachtofferhulp.