Van der Weijden bij feest in Leeuwarden, lovende reacties ondanks opgave

Van der Weijden staakte zijn tocht van 200 kilometer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker na 163 kilometer, waar hij ongeveer 55 uur over had gedaan. Volgens zijn arts was het medisch niet verantwoord om door te gaan.

Frans Bauer

De olympisch kampioen van 2008 zou vanavond in Leeuwarden gehuldigd worden met optredens van onder meer Ilse DeLange en Frans Bauer. Die optredens gaan door.