Rutte: voordeel buitenlandse aandeelhouders 'vreselijk vervelend', maar het moet

De oppositiepartijen verzetten zich al maanden tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Ze vinden dat het kabinet te veel doet voor de grote Nederlandse multinationals, zoals Shell en Unilever. Er is volgens hen ook geen wetenschappelijk bewijs dat de maatregel daadwerkelijk goed is voor het Nederlandse vestigingsbeleid.

"Het is in de eerste plaats een vreselijk vervelende maatregel", aldus Rutte, "Niemand zit erop te wachten, maar er is een goede reden om het te doen. "