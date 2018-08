Verdachten bommelding station Tilburg vrijgelaten

De vier mannen die vastzaten na een bommelding bij het centraal station van Tilburg komen vrij. Ze worden niet langer verdacht van een strafbaar feit.

De mannen werden gisteravond opgepakt op verdenking van het dreigen met een terroristisch misdrijf. Volgens de politie zijn vanochtend verschillende mensen verhoord, onder wie de vier verdachten. Uit die verhoren is niet gebleken dat de vier een strafbaar feit hebben gepleegd.

'Achtergelaten koffer'

Het centraal station in Tilburg was gisteravond een paar uur afgesloten vanwege het bomalarm. Er waren meldingen binnengekomen over een koffer die was achtergelaten in een trein. Volgens deze meldingen hadden de vier mannen iets maken met de koffer. Het viertal werd door een arrestatieteam uit de trein gehaald.

Specialisten van de politie hebben de trein doorzocht, maar de koffer werd niet gevonden. Kort na middernacht kon het treinverkeer bij het station in Tilburg worden hervat.