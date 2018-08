Hitte en noodweer voor hadj-gangers in Mekka

Veel bedevaartgangers dragen een parasol om zich te beschermen tegen de zon. Het kan vandaag warmer worden dan 40 graden Celsius. Militairen delen flessen met water uit. Afgelopen nacht heeft het flink gewaaid en geregend rond Mekka. Enkele tenten van pelgrims raakten daardoor beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Bij zonsondergang maken de moslims een wandeling van enkele kilometers naar Muzdalifa. Onderweg verzamelen ze stenen, die ze morgen zullen gebruiken voor de symbolische steniging van de duivel in Mina, niet ver van Mekka.

Kaäba

Vrijdag, de laatste dag van de hadj, staat het bekendste onderdeel op het programma. Dan lopen de pelgrims zeven ronden rond de Kaäba, een kubusvormig gebouw op het plein bij de Grote Moskee van Mekka. Aan de oostkant van de kubus is de Zwarte Steen geplaatst, die de gebedsrichting in de islam bepaalt.

Iedere moslim die daartoe in staat is, moet de pelgrimstocht een keer zijn leven maken. Dit jaar zijn 3850 moslims vanuit Nederland naar Saudi-Arabië gereisd. Het Saudische ministerie dat over de hadj gaat, geeft per land een gelimiteerd aantal visa af. Dit aantal is gebaseerd op het aantal moslims dat in een bepaald land woont.