Man met mes neergeschoten in politiebureau Barcelona

In een voorstad van Barcelona is een man neergeschoten die vanochtend met een mes een politiebureau was binnengedrongen. De man was volgens de politie van Algerijnse afkomst en zou 'Allahoe akbar' hebben geroepen.

De man ging vanochtend vroeg het politiebureau in Cornella de Llobregat binnen. Bij de balie werd hij door een politieagent neergeschoten. Het is nog niet duidelijk of de man dood is.

Afgelopen vrijdag werden de aanslagen op de Ramblas in Barcelona en Cambrils herdacht. Bij die aanslagen een jaar geleden kwamen zestien mensen om het leven en raakten meer dan 120 mensen gewond.