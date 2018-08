Tweehonderd menselijke botten gevonden in Mexico, mogelijk massagraf

In het noorden van Mexico zijn op verscheidene plekken dicht bij elkaar bijna tweehonderd menselijke botten gevonden. Het gaat vermoedelijk om massagraven, zeggen de autoriteiten.

De botten lagen over kilometers verspreid langs een rivier in de gemeente Guadalupe, in de staat Chihuahua. Sinds 2009 zijn daar vaker mensenbotten gevonden.

Guadalupe ligt niet ver van de Amerikaanse grens. In het gebied woedt een drugsoorlog tussen criminelen en veiligheidstroepen. Er wordt dan ook van uitgegaan dat de botten van slachtoffers van het drugsgeweld zijn.