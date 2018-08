Bij aanbreken derde dag zwemt Van der Weijden nog steeds

De armslag is flink vertraagd, maar Maarten van der Weijden wil van geen opgeven weten in zijn Elfstedenzwemtocht, waarmee hij geld ophaalt voor onderzoek naar kanker. De olympisch kampioen van 2008 heeft vannacht drie keer kort uitgerust en is halverwege het lange stuk van 45 kilometer tussen Franeker en Dokkum.

Gisteravond haalde Van der Weijden in Franeker zijn negende stempel. Rond 9.30 uur wordt hij bij het iconische bruggetje in Bartlehiem verwacht. Bij Alde Leije werd hij iets na 7.00 uur over de sluis getild, waarna hij het rechte stuk naar Bartlehiem kon vervolgen.