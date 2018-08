Wekdienst 20/8: Van der Weijden komt aan en geen analoge tv in Zeeland

En dan nog even dit:

De film Billionaire Boys Club met de van seksueel misbruik beschuldigde acteur Kevin Spacey is een flop. Vrijdag ging de film in première en dat leverde in de VS het bedrag van 126 dollar op, zo'n 112 euro. Volgens Amerikaanse media was de film in acht bioscopen te zien. Dat betekent dat er per voorstelling nog geen twee mensen in de zaal zaten. Een dag later was de opbrengst 162 dollar.

Spacey werd eind vorig jaar beschuldigd van aanranding door acteur Anthony Rapp. Sindsdien hebben zo'n dertig mannen de acteur van ongewenste intimiteiten beschuldigd. Tegen Spacey loopt zowel in de VS als in Groot-Brittannië een gerechtelijk onderzoek. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen.