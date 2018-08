ProRail: het spoor is bijna vol

Het Nederlandse spoor is bijna vol, zegt spoorbeheerder ProRail. Om het groeiend aantal reizigers op te vangen gaan volgend jaar nog meer treinen rijden. Volgens ProRail is het een steeds grotere uitdaging om die allemaal in te plannen.

ProRail geeft de waarschuwing bij de bekendmaking van de capaciteitsverdeling voor de dienstregeling van 2019. Daarin zijn meer dan 2,2 miljoen ritten voor passagierstreinen gepland. Die zullen samen 165 miljoen kilometer afleggen. In 2004 lag het aantal treinkilometers door passagierstreinen nog op 129 miljoen.

"Het past nog wel, maar we merken dat we langzaam aan de grens van het netwerk beginnen te komen", zegt Wouter van Dijk, directeur vervoer en dienstregeling van ProRail. "Er komen steeds meer treinen. Ook de NS heeft nieuwe treinen besteld. We bekijken nu samen waar we die neer kunnen zetten en dan wordt het krap."