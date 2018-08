Twee doden door nieuwe aardbeving Lombok van gisteren

De laatste aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Lombok heeft zeker twee levens geëist. Dat meldt een woordvoerder van de nationale reddingsdienst BNPB op Twitter.

De doden vielen bij de tweede aardbeving van gisteren, met een kracht van 6,9. Eerder op de dag werd Lombok getroffen door een beving met een kracht van 6,3. De gevolgen van deze bevingen waren aanvankelijk onduidelijk.

Volgens de woordvoerder van de BNPB viel een van de doden op Lombok en de ander op het naastgelegen eiland Sumbawa. Ze kwamen om doordat hun huizen instortten.

De tweede beving was rond 22 uur plaatselijke tijd. Meerdere gebouwen stortten in of raakten nog meer beschadigd. Ook viel de elektriciteit uit. Sinds de laatste aardbeving zijn zeven naschokken gevoeld.