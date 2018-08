Nederlandse industrie groeit opnieuw

De Nederlandse industrie blijft groeien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 6,7 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee groeit de industrie voor het zevende kwartaal op rij.

De omzet binnen Nederland groeide met 9,3 procent het hardst. De buitenlandse omzet nam met 5,2 procent toe. Ook de afzetprijzen stegen voor het zevende kwartaal op rij, ditmaal met 3,2 procent.

De snelst groeiende branche was afgelopen kwartaal de chemische, farmaceutische, aardolie-, rubber- en kunststofindustrie. Deze sector verdiende 11,3 procent meer dan een jaar eerder.

Minder sigaretten, meer drank

De tabaksindustrie kromp in het tweede kwartaal met 5,3 procent en de voedingsmiddelenindustrie had 0,3 procent minder omzet. Drankproducenten deden het een stuk beter, met een omzetgroei van 18,5 procent.

Producenten in de industrie hebben volgens het CBS steeds meer last van een tekort aan personeel. Begin juli zei 21 procent van de bedrijven hierdoor belemmerd te worden. Een jaar eerder was dat nog 14 procent.