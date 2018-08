Station Tilburg ontruimd na bommelding

Het station van Tilburg is ontruimd vanwege een bommelding. Het treinverkeer is stilgelegd.

De melding kwam iets voor 22.00 uur binnen, zegt een politiewoordvoerder. Of er gebeld is of een verdacht pakketje is gevonden, kon hij nog niet zeggen.

Er zijn bomexperts van de politie aan het werk om een inschatting te maken van de situatie. De politie meldde om 22.40 uur dat er nog een trein leeggehaald moet worden, het station zelf is helemaal leeg.

In Tilburg is het festival Dancetour bezig. In het nabijgelegen Hilvarenbeek is het dance-event Decibel aan de gang. De organisatie verwacht weinig problemen door afgesloten station, omdat het overgrote deel van de bezoekers toch al van plan was om op de camping te overnachten. Er zijn nog ongeveer 15.000 mensen op het festival.