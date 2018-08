Afghaanse president wil bestand met offerfeest én hoopt op verlenging

De Afghaanse president heeft opgeroepen tot een tweedaags bestand met de Taliban gedurende het offerfeest van morgen en overmorgen. Het regeringsleger zal alleen de wapens tijdelijk neerleggen als de Taliban dat ook doen. Het aanbod geldt niet voor IS.

Ghani deed het aanbod tijdens de festiviteiten in Kabul ter gelegenheid van het feit dat Afghanistan 99 jaar onafhankelijk is. De president hoopt tegelijkertijd de Taliban zover te krijgen dat het bestand wordt verlengd tot 20 november, de geboortedag van de profeet Mohammed.

Als de Taliban daarin toestemmen, zal het ook rustig zijn bij de verkiezingen in oktober. De kans daarop is klein. In juni namen de Taliban wel het aanbod aan voor een driedaags bestand tijdens het Suikerfeest, maar van een verlenging wilde ze toen niet weten.

De Taliban hebben nog niet gereageerd op het jongste voorstel van Ghani. Gisteren zei de leider van de Taliban dat er geen vrede in het land zal zijn "zolang de buitenlandse bezetting voortduurt". De oorlog kan volgens Taliban-leider Akhunzadah alleen eindigen via directe besprekingen met de Amerikanen,