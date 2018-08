'We hebben anderhalf uur gereden om Maarten aan te moedigen'

"Maar-ten, Maar-ten!", roepen mensen in koor. In elke Friese plaats waar Maarten van der Weijden zwemt, wordt hij toegejuicht en aangemoedigd door hordes mensen. "Onwerkelijk wat hij presteert."

Het is de tweede dag van de benefietactie en de zwemmer is al over de helft. De olympisch kampioen legt de Elfstedentocht zwemmend af om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vooral in de dorpen is de steun voor Van der Weijden indrukwekkend, merkte verslaggever Tanja Braun.

"Ik denk dat bij Arum zo'n beetje alle duizend inwoners langs de route stonden", zegt Braun. "Op alle bruggen in het zicht kon je mensen zien." Op sommige plekken was het zelfs zo druk, dat de mensen achteraan de zwemmer amper konden zien.